2020-02-28T07:50:28+03:00
Происшествия

В Новороссийске судью, который во время больничного уехал за границу, лишили полномочий

Решение было принято квалификационной коллегией судей Краснодарского края
Александра ПОДУШКО
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В Новороссийске судью, который во время больничного уехал за границу, лишили полномочийВ Новороссийске судью, который во время больничного уехал за границу, лишили полномочийФото: Архив "КП"
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В отношении судьи Октябрьского районного суда Новороссийска была проведена проверка.

Выяснилось, что мужчина выезжал за границу в период оплачиваемого больничного. Решением квалификационной коллегии судей за этот дисциплинарный проступок на служителя Фемиды было наложено дисциплинарное взыскание. Его отстранили от полномочий судьи с лишением шестого квалификационного класса.

- Также нарушения выявили в действиях судьи Октябрьского районного суда Краснодара. Она при рассмотрении гражданского дела грубо нарушила права и законные интересы ответчика. На нее было наложено дисциплинарное взыскание в виде замечания, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Новороссийске судью, который во время больничного уехал за границу, лишили полномочий
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