2020-02-28T08:17:00+03:00
Общество

В Краснодаре нашли инвестора для завершения ЖК «АРС-Аврора»

Дом планируется сдать в эксплуатацию в августе 2021 года
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре нашли инвестора для завершения ЖК «АРС-Аврора»В Краснодаре нашли инвестора для завершения ЖК «АРС-Аврора»Фото: Архив "КП"
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На Кубани прошло заседание краевой межведомственной комиссии по оказанию содействия обманутым дольщикам. Его провел первый вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко.

- Стало известно, что нашли инвестора для завершения ЖК «АРС-Аврора». Компания готова сдать дом в эксплуатацию в августе 2021 года. Стоимость работ составит 1,3 миллиард рублей. Из них 500 миллионов рублей – собственные средства застройщика, 800 миллионов – заемные, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также в Новороссийске достройкой ЖК «Марсель» планирует заняться еще один инвестор. Готовность комплекса составляет 64 процента. 17 марта рассмотрят сроки завершения строительства 16-этажного дома. В конце года дом рассчитывают ввести в эксплуатацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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