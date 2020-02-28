На Кубани женщина замерзла насмерть на берегу реки, пытаясь вытащить сожителя из воды

28 Февр. 2020 2020-02-28T08:45:23+03:00

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Мужчина прогуливался вдоль реки Кукса в станице Владимирской Лабинского района. В какой-то момент он заметил тела двух человек. Местный житель тут же позвонил в полицию и сообщил о происшествии.

Правоохранители выехали на указанное место. Там они обнаружили худощавого мужчину, которому на вид было 35-40 лет, и женщину плотного телосложения того же возраста. На ней было только нижнее белье. Тела направили на экспертизу.

В это время правоохранители установили личности погибших. Это 52-летний и 54-летняя местные жители. Они проживали совместно в одном доме в станице Владимирской.

- Судебно-медицинская экспертиза установила, что мужчина погиб от асфиксии, а женщина от переохлаждения, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Что произошло между сожителям устанавливает полиция. Но видимо, мужчина упал в реку и не мог самостоятельно выбраться. Женщина выбежала к нему на помощь, но так как была только в нижнем белье, погибла от переохлаждения.

ИСТОЧНИК KP.RU