2020-02-28T09:02:39+03:00
Происшествия

В Сочи уже третьи сутки ищут школьников, которых унесло в море

Утром для обследования территории вылетел вертолет МЧС России
Александра ПОДУШКО
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Фото: ГУ МЧС по краюФото: ГУ МЧС по краю
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Детей, которых вечером 25 февраля унесло волной в море, ищут уже третьи сутки. Работы в Сочи продолжались всю ночь по береговой линии. В 07:20 для поиска вылетел вертолет МЧС России со спасателями ЮРПСО МЧС России на борту. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по краю.

В операции задействованы группы сотрудников МЧС на берегу, а также техника - вертолеты, катера и квадрокоптеры. Общая численность поисковиков составляет 260 человек.

27 февраля к поискам двоих подростков, пропавших накануне в устье реки Псезуапсе в Лазаревском районе Сочи, подключили водолазов ЮРПСО МЧС России и Кубань-СПАС. Но из-за погодных условий спуски под воду было решено приостановить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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