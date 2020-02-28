В Сочи уже третьи сутки ищут школьников, которых унесло в море
Детей, которых вечером 25 февраля унесло волной в море, ищут уже третьи сутки. Работы в Сочи продолжались всю ночь по береговой линии. В 07:20 для поиска вылетел вертолет МЧС России со спасателями ЮРПСО МЧС России на борту. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по краю.
В операции задействованы группы сотрудников МЧС на берегу, а также техника - вертолеты, катера и квадрокоптеры. Общая численность поисковиков составляет 260 человек.
27 февраля к поискам двоих подростков, пропавших накануне в устье реки Псезуапсе в Лазаревском районе Сочи, подключили водолазов ЮРПСО МЧС России и Кубань-СПАС. Но из-за погодных условий спуски под воду было решено приостановить.
ИСТОЧНИК KP.RU