На Кубани в рамках акции «Сад Памяти» высадят порядка 19 тысяч деревьев

28 Февр. 2020 2020-02-28T11:31:00+03:00

Она будет проводиться с 18 по 31 марта

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В рамках празднования Года памяти и славы НКО Кубани примут участие в международной акции «Сад Памяти». Она будет проводиться с 18 по 31 марта. По всему Краснодарскому краю участники высадят 19 тысяч деревьев.

- Акцию организовали администрации муниципалитетов и краевые министерства, координатором стал департамент внутренней политики, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В прошлом году 68 НКО, в том числе работающие в сфере патриотического воспитания, получили гранты на сумму более 117 миллионов рублей. Муниципальные программы поддержки организаций действуют в каждом муниципалитете.

ИСТОЧНИК KP.RU