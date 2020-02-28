2020-02-28T09:51:07+03:00
Происшествия

Жителя Кубани осудят за разглашение банковской тайны

Ему грозит до 3 лет тюрьмы
Александра ПОДУШКО
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Жителя Кубани осудят за разглашение банковской тайныЖителя Кубани осудят за разглашение банковской тайныФото: Архив "КП"
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32-летнего жителя Ленинградского района, работавшего в кредитном учреждении, обвиняют в разглашении банковской тайны (ч. 2 ст. 183 УК РФ).

У мужчины был доступ к базам данных с информацией о клиентах. 5 августа 2019 года он скопировал сведения и передал их уполномоченному представителю организации. У нее не было доступа к информации, составляющей банковскую тайну.

- Обвиняемый указал женщине на необходимость использования этих сведений в работе по привлечению клиентов в возглавляемый им допофис, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Предварительное расследование по данному уголовному делу проводилось следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю. Материалы направлены в Ленинградский районный суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит 3 года тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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