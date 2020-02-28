2020-02-28T10:19:27+03:00
Происшествия

В Северском районе мужчина развел знакомых почти на полтора миллиона рублей

Он предложил им поучаствовать в совместной покупке автомобильной техники
Александра ПОДУШКО
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В Северском районе мужчина развел знакомых почти на полтора миллиона рублейВ Северском районе мужчина развел знакомых почти на полтора миллиона рублейФото: Архив "КП"
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В полицию Северского района обратились местные жители. По их словам, они стали жертвами мошенника.

Они рассказали, что к ним обратился знакомый и предложил поучаствовать в совместной покупке автомобильной техники. Злоумышленник убедил потерпевших перевести на его банковский счет в качестве предоплаты почти полтора миллиона рублей. Однако мужчина не выполнил взятые на себя обязательства.

- Его задержали. В отношении 31-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Ему грозит до шести лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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