28 Февр. 2020 2020-02-28T10:19:27+03:00

В Северском районе мужчина развел знакомых почти на полтора миллиона рублей Фото: Архив "КП"

Он предложил им поучаствовать в совместной покупке автомобильной техники

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В полицию Северского района обратились местные жители. По их словам, они стали жертвами мошенника.

Они рассказали, что к ним обратился знакомый и предложил поучаствовать в совместной покупке автомобильной техники. Злоумышленник убедил потерпевших перевести на его банковский счет в качестве предоплаты почти полтора миллиона рублей. Однако мужчина не выполнил взятые на себя обязательства.

- Его задержали. В отношении 31-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Ему грозит до шести лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU