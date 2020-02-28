В 2019 году на Кубани за коррупционные преступления осудили более 1,5 тысячи человек
Председатель Краснодарского краевого суда Алексей Шипилов выступил на расширенном совещании по подведению итогов работы за 2019 год.
Он заявил, что в прошлом году за преступления этой категории осуждено 1695 человек. Они обвинялись в мошенничестве, присвоении и растрате, а также в даче и получении взяток.
Дела в сфере долевого строительства имеют широкий общественный резонанс. Так как от мошенников в этой сфере всегда много пострадавших. В 2019 году суды региона вынесли приговор в отношении 89 человек.
- Потерпевшими по этим делам стали более 4 тысяч человек, а совокупный ущерб превысил 7 миллиардов рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского краевого суда.
ИСТОЧНИК KP.RU