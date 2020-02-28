2020-02-28T10:43:15+03:00
Общество

В 2019 году на Кубани за коррупционные преступления осудили более 1,5 тысячи человек

В сфере долевого строительства рассмотрели дела в отношении 89 человек
Александра ПОДУШКО
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В 2019 году на Кубани за коррупционные преступления осудили более 1,5 тысячи человекВ 2019 году на Кубани за коррупционные преступления осудили более 1,5 тысячи человекФото: Архив "КП"
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Председатель Краснодарского краевого суда Алексей Шипилов выступил на расширенном совещании по подведению итогов работы за 2019 год.

Он заявил, что в прошлом году за преступления этой категории осуждено 1695 человек. Они обвинялись в мошенничестве, присвоении и растрате, а также в даче и получении взяток.

Дела в сфере долевого строительства имеют широкий общественный резонанс. Так как от мошенников в этой сфере всегда много пострадавших. В 2019 году суды региона вынесли приговор в отношении 89 человек.

- Потерпевшими по этим делам стали более 4 тысяч человек, а совокупный ущерб превысил 7 миллиардов рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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