В Абинском районе при пожаре в частном доме погибли муж и жена

28 Февр. 2020 2020-02-28T11:03:34+03:00

В Абинском районе при пожаре в частном доме погибли супруги Фото: Архив "КП"

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В станице Холмской Абинского района произошел пожар в частном доме. Сообщение о ЧП поступило дежурному диспетчеру МЧС.

- В 02:48 к месту вызова были направлены первые подразделения. Сотрудники МЧС установили, что в частном доме произошел пожар на площади около 40 квадратных метров. В 02:55 огонь удалось локализовать, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по краю.

Известно, что пожар заметили соседи, которые вызвали спасателей. Когда возгорание ликвидировали, в одной из комнат дома нашли тела 61-летнего мужчины и его 59-летней супруги.

- Инцидент мог произойти из-за курения в жилище. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Также назначена судебно-медицинская экспертиза. После будет принято процессуальное решение, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU