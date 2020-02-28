В Абинском районе при пожаре в частном доме погибли муж и жена
В станице Холмской Абинского района произошел пожар в частном доме. Сообщение о ЧП поступило дежурному диспетчеру МЧС.
- В 02:48 к месту вызова были направлены первые подразделения. Сотрудники МЧС установили, что в частном доме произошел пожар на площади около 40 квадратных метров. В 02:55 огонь удалось локализовать, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по краю.
Известно, что пожар заметили соседи, которые вызвали спасателей. Когда возгорание ликвидировали, в одной из комнат дома нашли тела 61-летнего мужчины и его 59-летней супруги.
- Инцидент мог произойти из-за курения в жилище. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Также назначена судебно-медицинская экспертиза. После будет принято процессуальное решение, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по краю.
ИСТОЧНИК KP.RU