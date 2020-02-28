В Сочи задержан нарушитель государственной границы РФ
Гражданин РФ решил максимально упростить для себя переход госграницы из Абхазии в Россию. Повод для этого был весьма серьезным -у мужчины истек срок действия паспорта.
Для пересечения рубежей Родины он воспользовался не пограничным переходом в пункте пропуска "Адлер", а попытался перейти вброд реку Псоу, разделяющую два государства.
На российском берегу мужчина был немедленно задержан пограничным нарядом.
Как установлено позже, нарушитель границы находился в состоянии наркотического опьянения.
- По данному факту Пограничным управлением ФСБ России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по ч.1. ст. 322 УК РФ,- сообщили "КП"-Кубань" в пресс-службе погрануправления.
ИСТОЧНИК KP.RU