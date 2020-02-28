В Сочи задержан нарушитель государственной границы РФ

28 Февр. 2020 2020-02-28T11:01:37+03:00

Мужчина пытался перебраться из Абхазии в Россию вброд

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Гражданин РФ решил максимально упростить для себя переход госграницы из Абхазии в Россию. Повод для этого был весьма серьезным -у мужчины истек срок действия паспорта.

Для пересечения рубежей Родины он воспользовался не пограничным переходом в пункте пропуска "Адлер", а попытался перейти вброд реку Псоу, разделяющую два государства.

На российском берегу мужчина был немедленно задержан пограничным нарядом.

Как установлено позже, нарушитель границы находился в состоянии наркотического опьянения.

- По данному факту Пограничным управлением ФСБ России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по ч.1. ст. 322 УК РФ,- сообщили "КП"-Кубань" в пресс-службе погрануправления.

ИСТОЧНИК KP.RU