2020-02-28T11:20:42+03:00
Происшествия

15-летнюю школьницу из Темрюкского района нашли живой в соседнем регионе

Девочка призналась, что самостоятельно уехала из дома
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Следователи Темрюкского района установили местонахождение 15-летней девушки, которая 24 февраля ушла из дома, расположенного в переулке Лиманном станицы Голубицкой.

Об исчезновении дочери ее мать сообщила в полицию. Тогда была организована доследственная проверка. Удалось выяснить, что девушка приобрела билет на автобус, который должен был уехать вечером 24 февраля в Краснодар. Но дальше ее след обрывался.

Девушку уже нашли и передали родителям. Со слов подростка, она самостоятельно ушла из дома и направилась в один из субъектов РФ. Каких-либо противоправных действий в отношении нее никто не совершал.

- Продолжаются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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