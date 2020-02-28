15-летнюю школьницу из Темрюкского района нашли живой в соседнем регионе
Следователи Темрюкского района установили местонахождение 15-летней девушки, которая 24 февраля ушла из дома, расположенного в переулке Лиманном станицы Голубицкой.
Об исчезновении дочери ее мать сообщила в полицию. Тогда была организована доследственная проверка. Удалось выяснить, что девушка приобрела билет на автобус, который должен был уехать вечером 24 февраля в Краснодар. Но дальше ее след обрывался.
Девушку уже нашли и передали родителям. Со слов подростка, она самостоятельно ушла из дома и направилась в один из субъектов РФ. Каких-либо противоправных действий в отношении нее никто не совершал.
- Продолжаются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU