2020-02-28T12:24:35+03:00
Происшествия

В Темрюкском районе трое местных жителей порыбачили на 700 тысяч рублей

Им грозит до пяти лет тюрьмы
Александра ПОДУШКО
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Фото: ГУ МВД по краюФото: ГУ МВД по краю
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В акватории Курчанского лимана полицейские задержали троих жителей Кубани, которые незаконно ловили рыбу.

- Правоохранители осмотрели лодку злоумышленников. У них нашли более 320 рыб различных пород. Ущерб от противоправных действий составил около 700 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении жителей Абинского района в возрасте 36 и 50 лет и 55-летнего жителя Новороссийска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов).

Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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