На Кубани объявили экстренное предупреждение из-за подъема уровня рек

28 Февр. 2020 2020-02-28T13:20:23+03:00

Изменить размер текста: A A

28 февраля на территории Краснодарского края ожидаются сильные осадки в Абинском, Апшеронском, Белореченском, Крымском, Лабинском, Мостовском, Отрадненском, Северском, Туапсинском районах, а также в Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, Новороссийске и Сочи. Ожидаются подъемы уровня воды в реках.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по краю, при внезапном наводнении необходимо как можно быстрее занять ближайшее безопасное возвышенное место и быть готовым к эвакуации. Также необходимо обращать внимание на приходящие SMS-сообщения с предупреждениями о возможных ЧС.

Напоминаем, что в случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить (звонок бесплатный):

- «01» - единый номер пожарных и спасателей;

- «101» - единый номер пожарных и спасателей;

- 8 (861) 268-64-40 - телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU