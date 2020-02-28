На Кубани объявили экстренное предупреждение из-за подъема уровня рек
28 февраля на территории Краснодарского края ожидаются сильные осадки в Абинском, Апшеронском, Белореченском, Крымском, Лабинском, Мостовском, Отрадненском, Северском, Туапсинском районах, а также в Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, Новороссийске и Сочи. Ожидаются подъемы уровня воды в реках.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по краю, при внезапном наводнении необходимо как можно быстрее занять ближайшее безопасное возвышенное место и быть готовым к эвакуации. Также необходимо обращать внимание на приходящие SMS-сообщения с предупреждениями о возможных ЧС.
Напоминаем, что в случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить (звонок бесплатный):
- «01» - единый номер пожарных и спасателей;
- «101» - единый номер пожарных и спасателей;
- 8 (861) 268-64-40 - телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU