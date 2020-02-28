В экономику Староминского района привлекли более 1 миллиарда рублей

28 Февр. 2020 2020-02-28T13:32:54+03:00

Сейчас в муниципалитете реализуются 7 проектов

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Предприятия Староминского района уже вложили в экономику более 1 миллиарда рублей. Сейчас реализуются 7 проектов с объемом инвестиций 1,25 миллиард рублей и с перспективой создания 160 новых рабочих мест.

- Активная инвестиционная политика повышает конкурентоспособность предприятий. Всего за шесть лет, начиная с 2019 года, планируют привлечь в экономику района порядка 15 миллиардов рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Староминский район идет в правильном направлении в сфере развития, хороший прирост дают все базовые отрасли экономики, это позволяет развивать социальную сферу.

ИСТОЧНИК KP.RU