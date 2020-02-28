28 Февр. 2020 2020-02-28T16:15:44+03:00

В Новороссийске местные жители вынесли из строящегося дома материалы и технику Фото: Архив "КП"

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В Новороссийске с территории строящегося дома местного жителя пропали материалы и инструменты. Ущерб превысил 20 тысяч рублей.

Полицейские опросили свидетелей и установили автомобиль, на котором передвигались злоумышленники. Составили ориентировку. На одной из улиц Новороссийска остановили похожую по описанию машину. В салоне автомобиля были мужчины, которых доставили в отдел полиции.

Они рассказали, что через окно погрузили стройматериалы и инструменты в транспорт, после чего скрылись. Часть похищенного сдали в пункт приема металла.

- В отношении троих местных жителей в возрасте от 31 года до 45 лет возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ ("Кража"). Им грозит до пяти лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU