В Новороссийске местные жители вынесли из строящегося дома материалы и технику
В Новороссийске с территории строящегося дома местного жителя пропали материалы и инструменты. Ущерб превысил 20 тысяч рублей.
Полицейские опросили свидетелей и установили автомобиль, на котором передвигались злоумышленники. Составили ориентировку. На одной из улиц Новороссийска остановили похожую по описанию машину. В салоне автомобиля были мужчины, которых доставили в отдел полиции.
Они рассказали, что через окно погрузили стройматериалы и инструменты в транспорт, после чего скрылись. Часть похищенного сдали в пункт приема металла.
- В отношении троих местных жителей в возрасте от 31 года до 45 лет возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ ("Кража"). Им грозит до пяти лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU