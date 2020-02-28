2020-02-28T15:54:26+03:00
Спорт

«Локомотив-Кубань» подписал трехлетний контракт с Евгением Пашутиным

Российский специалист вернулся в Краснодар по ходу сезона
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Евгений Пашутин и Андрей Ведищев Фото: lokobasket.comЕвгений Пашутин и Андрей Ведищев Фото: lokobasket.com
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«Локомотив-Кубань» продлил контракт с главным тренером команды Евгением Пашутиным. Российский специалист был приглашен в клуб в декабре, соглашение было рассчитано до конца текущего сезона. После этого «Локо» выиграл девять матчей из десяти. Сейчас команда занимает третью строчку в Единой лиге. Новый контракт с Евгением Пашутиным рассчитан на три года до конца сезона 2022/23.

- С Евгением Пашутиным связаны наши славные традиции – победа в Кубке Европы, дебют в Евролиге. Мы уверены, что это именно тот тренер, который поможет реализовать нашу долгоросчную стратегию. Правление клуба поставило перед клубом четкую задачу – создать максимальные условия для подготовки собственного резерва и в ближайшие три-пять лет сделать основную ставку на наших воспитанников, - отмечает президент «Локо» Андрей Ведищев.

Евгений Пашутин возглавлял «Локо» в период с 2012 по 2014 годы. Он смог привести клуб к победе в Еврокубке сезона 2012/13. Также команда была близка к выходу в плей-офф в своем дебютном сезоне в Евролиге.

Руководство клуба рассчитывает, что Пашутин сможет добиться необходимого результата и интегрировать молодые таланты в основную команду.

- Перед нами стоят амбициозные задачи. «Локомотив» — это победные традиции, и я приложу все силы, чтобы команда шла к нашей цели – добивалась результата и оправдывала надежды болельщиков всего Краснодарского края. При этом мы должны придерживаться имеющейся стратегии развития – растить молодежь. Наша цель - вырастить плеяду, новое поколение игроков для российского баскетбола, - отметил Евгений Пашутин.

Сейчас в системе «Локо» семь юношеских команд, идет строительство баскетбольного тренировочного центра в поселке Колосистом Краснодара. Ближайший домашний матч «Локомотив-Кубань» проведет 9 марта против столичного ЦСКА.

ИСТОЧНИК KP.RU

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