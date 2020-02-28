В нацпарке Сочи браконьеры нарвали редких растений на 1,2 миллиона рублей

28 Февр. 2020 2020-02-28T14:56:21+03:00

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При патрулировании леса оперативная группа инспекторов Нацпарка наткнулась на брошенную кем-то машину в верховьях реки Кепша. Чуть поодаль инспекторы нашли и многочисленные кусты иглицы колхидской (руксуса) с полностью обрезанными ветками.

Пройдя по следам, инспекторы обнаружили и самих нарушителей закона, которые пытались было бежать, но были задержаны и доставлены в контору Кепшинского участкового лесничества.

Свою вину задержанные признали сразу. По их словам, 450 веток руксуса они нарвали для перепродажи в цветочные магазины, где растение используется в изготовлении букетов к 8 марта. О том, что руксус является краснокнижным, им было известно, однако даже угроза штрафа злоумышленников не напугала.

- По факту задержания составлен протокол, материалы уже направлены в полицию для принятия решения в соответствии с действующим законодательством. Если вина будет доказана, сумма штрафа составит более 1,2 миллиона рублей, - рассказали "КП"-Кубань" в пресс-службе Сочинского Национального парка.

ИСТОЧНИК KP.RU