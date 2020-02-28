2020-02-28T15:07:44+03:00
Экономика

ВТБ Пенсионный фонд увеличил средства на счетах клиентов за пять лет в полтора раза

Доходность, начисленная ВТБ Пенсионный фонд на счета клиентов – участников программ негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) в рамках сбалансированного инвестиционного портфеля за пять лет, составила 49,56%
Иван Егоров
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Это превышает накопленную инфляцию за тот же период более чем на 18,5%. В рамках консервативного портфеля доходность составила 28,06%, что больше инфляции на 11,99%.

По итогам 2019 года Фонд увеличил счета клиентов в рамках сбалансированного инвестиционного портфеля на 8,16%. В рамках консервативного портфеля – на 5,54%.

- Мы фиксируем возрастающий интерес к нашим программам НПО в том числе и потому, что инвестиционная политика фонда позволяет начислять доход даже в условиях нестабильности финансовых рынков. ВТБ Пенсионный фонд уверенно показывает высокую эффективность. За последние десять лет накопленная доходность, начисленная нами на счета вкладчиков и участников программ НПО, составила 103,57%, за тот же период мы обогнали инфляцию на 12,22%. Именно такую результативность ценят наши клиенты и те, кто рассматривает нас как будущих партнеров, – сказала Лариса Горчаковская, генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд.

По состоянию на 31 декабря 2019 года активы фонда превышают 260 млрд рублей. В настоящее время более 2,7 млн человек выбрали ВТБ Пенсионный фонд для формирования своей будущей пенсии.

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