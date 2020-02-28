На Кубани 70 человек проверяют на наличие коронавирусной инфекции

28 Февр. 2020 2020-02-28T16:19:43+03:00

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В министерстве здравоохранения Краснодарского края сообщают, что на 28 февраля в регионе нет ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией. Вместе с тем, под непрерывным наблюдением находятся около 70 человек.

- В связи с угрозой коронавируса в Краснодарском крае предпринимаются беспрецедентные меры безопасности. Сформированы контрольные списки лиц из так называемых групп риска, которые посещали Китай или контактировали с гражданами этой страны, - рассказала главный детский инфекционист министерства здравоохранения Краснодарского края Нафисет Тхакушинова в ходе пресс-конференции.

В группы риска попали также иностранные граждане, которые учатся или работают в Краснодарском крае. Информация о каждом человеке из группы риска поступает в оперативный штаб, необходимые анализы проходят проверку в Краснодаре, Ставрополе и Новосибирске.

ИСТОЧНИК KP.RU