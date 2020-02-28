На Кубани 70 человек проверяют на наличие коронавирусной инфекции
В министерстве здравоохранения Краснодарского края сообщают, что на 28 февраля в регионе нет ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией. Вместе с тем, под непрерывным наблюдением находятся около 70 человек.
- В связи с угрозой коронавируса в Краснодарском крае предпринимаются беспрецедентные меры безопасности. Сформированы контрольные списки лиц из так называемых групп риска, которые посещали Китай или контактировали с гражданами этой страны, - рассказала главный детский инфекционист министерства здравоохранения Краснодарского края Нафисет Тхакушинова в ходе пресс-конференции.
В группы риска попали также иностранные граждане, которые учатся или работают в Краснодарском крае. Информация о каждом человеке из группы риска поступает в оперативный штаб, необходимые анализы проходят проверку в Краснодаре, Ставрополе и Новосибирске.
ИСТОЧНИК KP.RU