Начинается прямое авиасообщение между Сочи и Саранском

28 Февр. 2020 2020-02-28T16:12:20+03:00

Регулярные рейсы будут осуществляться дважды в неделю

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С 1 марта 2020 года авиакомпания «РусЛайн» начинает выполнение рейсов между Саранском и Сочи.

Перелеты по маршруту между столицей Мордовии и крупнейшим российским курортом будут осуществляться на канадских самолетах Bombardier CRJ-100/200 по средам и воскресеньям. Вместимость лайнеров составляет 50 мест.

- До Сочи жители Саранска смогут долететь минимум за 4500 рублей,- говорится в сообщении пресс-службы авиаперевозчика.

ИСТОЧНИК KP.RU