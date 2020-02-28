Начинается прямое авиасообщение между Сочи и Саранском
Регулярные рейсы будут осуществляться дважды в неделю
Самолет Бомбардье crj-100/200. Фото пресс-службы АК "РусЛайн"
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С 1 марта 2020 года авиакомпания «РусЛайн» начинает выполнение рейсов между Саранском и Сочи.
Перелеты по маршруту между столицей Мордовии и крупнейшим российским курортом будут осуществляться на канадских самолетах Bombardier CRJ-100/200 по средам и воскресеньям. Вместимость лайнеров составляет 50 мест.
- До Сочи жители Саранска смогут долететь минимум за 4500 рублей,- говорится в сообщении пресс-службы авиаперевозчика.
ИСТОЧНИК KP.RU