«Россети Кубань» приняла в обслуживание 715 бесхозяйных энергообъектов

28 Февр. 2020 2020-02-28T16:19:59+03:00

Компания «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго») в период с 2017 по 2019 годы приняла в обслуживание 715 бесхозяйных энергообъектов, в том числе 500 км линий электропередачи и 137 трансформаторных подстанций общей мощностью 40 МВА

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Принимая в собственность объекты электросетевого хозяйства, которые ранее не имели собственника и находились в неудовлетворительном техническом состоянии, «Россети Кубань» осуществляет их ремонт и эксплуатацию.

С инициативой активнее выявлять бесхозяйные энергообъекты, принимать их в собственность и в дальнейшем инициировать их передачу на баланс предприятий компании выступил глава «Россетей» Павел Ливинский. С этим предложением ко всем руководителям муниципалитетов он обратился в рамках рабочей поездки в Тверскую область.

– Только такой подход способен обеспечить безопасность эксплуатации и нахождения рядом с линиями и подстанциями, а также гарантировать надежное и качественное электроснабжение российских потребителей, – заявил Павел Ливинский.

По его словам, бесхозяйные сети остаются серьезной проблемой электросетевого комплекса. На сегодняшний день свыше 18,5 тысяч линий электропередачи и трансформаторных подстанций не имеют собственника.

– Группа компаний «Россети» готова брать эти объекты на баланс и активно занимается этой работой: в период с 2017 года по всей стране дочерние организации холдинга уже подхватили четыре тысячи подобных объектов, – отметил Павел Ливинский.

Отметим, что бесхозяйные сети являются одной из главных причин снижения надежности и качества электроснабжения, серьезных потерь электроэнергии на ее транспорт, источником повышенной опасности и причиной возникновения аварийных ситуаций.

Одно из главных преимуществ консолидации объектов электросетевого хозяйства на базе крупных территориальных сетевых организаций в том, что появляется возможность установить единые тарифы на передачу электроэнергии и технологическое присоединение. Это позволит не только создать условия для поступательного развития энергетического комплекса, но и сделает процедуру технологического присоединения простой и прозрачной.