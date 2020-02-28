Новый центр потребителей «Россети Кубань» в Краснодаре принял более тысячи человек

28 Февр. 2020 2020-02-28T16:31:26+03:00

Главный центр обслуживания потребителей компании «Россети Кубань», который начал свою работу в Краснодаре в конце декабря 2019 года, в течение первых двух месяцев работы принял более тысячи потребителей

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О преимуществах центра и развитии клиентских сервисов рассказал журналистам ведущих СМИ Краснодарского края и Республики Адыгеи глава компании «Россети Кубань» Сергей Сергеев в рамках состоявшейся пресс-конференции и экскурсии в новый клиентский офис.

– В головном центре обслуживания в краевой столице наши потребители и все жители региона могут получить консультации специалистов по оказанию широкого спектра дополнительных услуг. На сегодняшний день мы оказываем более 300 видов платных допуслуг, в том числе «под ключ». Среди них строительство и монтаж энергообъектов, ремонт и эксплуатация, консультации и так далее,– рассказал Сергей Сергеев.

Специалисты центра обслуживания предлагают клиентам оптимальные технические решения и обеспечивают комплексный подход к решению любых задач в области электроснабжения. Например, это техприсоединение, обслуживание сетей и сетей освещения, размещение волоконно-оптический линий связи, переустройство воздушных и кабельных линий.

В центре работают восемь сотрудников, есть кабинет приема для юридических лиц. Обратиться сюда может любой житель Краснодарского края и Республики Адыгея, независимо от места своего проживания. Центр также открыт по субботам для удобства клиентов, которые не могут приехать в будние дни.

Напомним, главный центр обслуживания потребителей компании «Россети Кубань» открылся в Краснодаре в здании исполнительного аппарата компании в декабре 2019 года. Появление Главного офиса обслуживания потребителей «Россети Кубань» – один из этапов в развитии клиентоориентированных сервисов компании. Центр призван обеспечить прямой диалог энергокомпании как с простым потребителем, так и представителями малого и среднего бизнеса по вопросам технологического присоединения к электросетям, широкого спектра дополнительных услуг в области электроснабжения.