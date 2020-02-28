Полицейским из Адыгеи после драки у караоке-клуба в Белореченске грозит увольнение из органов
В МВД Адыгеи назначили служебную проверку после массовой драки с участием сотрудников полиции у караоке-клуба в Белореченске. Об инциденте, который произошел в ночь на 24 февраля, накануне сообщила «КП-Кубань».
В ночном конфликте пострадала младший сержант ППС из Белореченска, ее старшая сестра. Телесные повреждения ей нанес сотрудник роты ДПС Адыгеи, отмечавший 23 февраля день рождения. В конфликте также участвовали два коллеги мужчины. Теперь им грозит увольнение из правоохранительных органов.
- В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего инцидента, дана оценка действиям сотрудников МВД по Республике Адыгея. По результатам служебной проверки виновные лица будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения из органов внутренних дел Российской Федерации, - сообщили в МВД Адыгеи.
ИСТОЧНИК KP.RU