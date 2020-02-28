Сочи стал пилотной площадкой дискуссионного клуба «Диалог на равных»

28 Февр. 2020 2020-02-28T17:59:24+03:00

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В Сочи первая встреча в рамках федерального проекта «Диалог на равных» состоялась 28 февраля в Российском международном олимпийском университете. Она собрала около 150 студентов и старшеклассников. Старт проекту дал глава города Сочи Алексей Копайгородский.

- На примере успешных и известных людей проект «Диалог на равных» призван наглядно показать молодёжи, что современная Россия - это страна равных возможностей и здесь можно добиться успеха в любой сфере, - отметил мэр.

Встреча президента Всемирной ассоциации русской прессы Виталия Игнатенко с молодежью проходила в формате открытой дискуссии. Ее темой стала - #Ложьрадилайка.

- В профессии нужно выбирать самый сложный путь, ни за кем не повторять, и тогда вы будете самыми востребованными специалистами. Очень важно быть порядочным, к этому качеству все остальное приложится, - считает президента Всемирной ассоциации русской прессы.

Игнатенко родился в Сочи. После окончания факультет журналистики МГУ, он работал в федеральных СМИ, в том числе и газете «Комсомольская правда». Игнатенко более 20 лет возглавлял информационное агентство ТАСС, работал в должности заместителя председателя правительства РФ. Он является Почётным гражданином города Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU