2020-02-28T17:59:24+03:00
Общество

Сочи стал пилотной площадкой дискуссионного клуба «Диалог на равных»

Первую открытую лекцию на курорте провел президент Всемирной ассоциации русской прессы Виталий Игнатенко
Юлия БАРАНОВА
Поделиться:
Выступление Виталия Игнатенко в РМОУВыступление Виталия Игнатенко в РМОУФото: Юлия БАРАНОВА
Изменить размер текста:

В Сочи первая встреча в рамках федерального проекта «Диалог на равных» состоялась 28 февраля в Российском международном олимпийском университете. Она собрала около 150 студентов и старшеклассников. Старт проекту дал глава города Сочи Алексей Копайгородский.

- На примере успешных и известных людей проект «Диалог на равных» призван наглядно показать молодёжи, что современная Россия - это страна равных возможностей и здесь можно добиться успеха в любой сфере, - отметил мэр.

Встреча президента Всемирной ассоциации русской прессы Виталия Игнатенко с молодежью проходила в формате открытой дискуссии. Ее темой стала - #Ложьрадилайка.

- В профессии нужно выбирать самый сложный путь, ни за кем не повторять, и тогда вы будете самыми востребованными специалистами. Очень важно быть порядочным, к этому качеству все остальное приложится, - считает президента Всемирной ассоциации русской прессы.

Игнатенко родился в Сочи. После окончания факультет журналистики МГУ, он работал в федеральных СМИ, в том числе и газете «Комсомольская правда». Игнатенко более 20 лет возглавлял информационное агентство ТАСС, работал в должности заместителя председателя правительства РФ. Он является Почётным гражданином города Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кубанские альпинисты установят флаг Победы на вершине Эвереста
Сочи стал пилотной площадкой дискуссионного клуба «Диалог на равных»
Губернатор Кубани предложил оптимизировать жилищное строительство в крае
Полицейским из Адыгеи после драки у караоке-клуба в Белореченске грозит увольнение из органов
ВТБ Пенсионный фонд: сумма взносов по программе Мультибонус выросла в 6 раз
Новый центр потребителей «Россети Кубань» в Краснодаре принял более тысячи человек
«Россети Кубань» приняла в обслуживание 715 бесхозяйных энергообъектов
Начинается прямое авиасообщение между Сочи и Саранском
Банк УРАЛСИБ и АО «УРАЛСИБ Жизнь» запускают программу накопительного страхования жизни «Управляй будущим»
ВТБ отменяет все комиссии в мобильном банке 28 февраля
На Кубани 70 человек проверяют на наличие коронавирусной инфекции
ВТБ Пенсионный фонд увеличил средства на счетах клиентов за пять лет в полтора раза