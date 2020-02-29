2020-02-29T08:50:58+03:00
Общество

В Краснодаре временно изменят маршрут пяти трамваев и троллейбуса

На перекрестке улиц 40-летия Победы и Московской будут проводить ремонт
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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В Краснодаре временно изменят маршрут пяти трамваев и троллейбуса. Это связано с капитальным ремонтом на перекрестке улиц 40-летия Победы и Московской. Работы выполнят вечером и ночью.

- Поэтому в вечернее время с 1 по 5 марта изменится маршрут трамваев № №5, 8, 15, 21, 22. Также вечером 1 и 2 марта троллейбус №21 поедет по другому пути, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В эти дни трамваи будут следовать до остановки «Островского/КубГТУ» , далее – по улице Красных Зорь до конечной «Декабристов». Обратно – тем же маршрутом.

Напомним, в 2020 году Краснодар купит 21 троллейбус с автономным ходом. В городе продолжится масштабное обновление городского электротранспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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