В Краснодаре временно изменят маршрут пяти трамваев и троллейбуса
В Краснодаре временно изменят маршрут пяти трамваев и троллейбуса. Это связано с капитальным ремонтом на перекрестке улиц 40-летия Победы и Московской. Работы выполнят вечером и ночью.
- Поэтому в вечернее время с 1 по 5 марта изменится маршрут трамваев № №5, 8, 15, 21, 22. Также вечером 1 и 2 марта троллейбус №21 поедет по другому пути, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
В эти дни трамваи будут следовать до остановки «Островского/КубГТУ» , далее – по улице Красных Зорь до конечной «Декабристов». Обратно – тем же маршрутом.
Напомним, в 2020 году Краснодар купит 21 троллейбус с автономным ходом. В городе продолжится масштабное обновление городского электротранспорта.
ИСТОЧНИК KP.RU