2020-02-29T13:16:48+03:00
Общество

Анна Минькова: «Строительство школ на Кубани – личный проект Кондратьева»

Вице-губернатор Краснодарского края рассказала о строительстве школ в регионе
Виталий КАРНАУХ
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Вице-губернатор Краснодарского края рассказала о строительстве школ в регионеВице-губернатор Краснодарского края рассказала о строительстве школ в регионе
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Заместитель губернатора Кубани Анна Минькова в пресс-центре «Комсомольской правды» - Кубань» рассказала о реализации нацпроекта «Образование» в Краснодарском крае.

Ежегодно в регионе строится порядка десяти школ. Однако, по словам вице-губернатора, даже такие темпы не позволяют пока решить проблему нехватки мест в общеобразовательных учреждениях полностью.

- Все объекты необходимо обеспечить кадрами, техникой, оборудованием. Помимо новых школ, в надлежащем состоянии нужно поддерживать здания старых. Необходимо платить достойную зарплату педагогам - все это достаточно большие затраты из бюджета. Но губернатор сфокусировал развитие Кубани именно на социальном направлении, это его позиция, и она не может не радовать - подчеркнула Анна Минькова.

По ее словам, в крае высокий уровень образования учеников не только городских школ, но и сельских. Так, выпускники из глубинки в прошлом году показали достойные результаты ЕГЭ. Следует отметить, что, несмотря на процесс индустриализации, сельские школы сохраняют традиции и самобытность. По словам замглавы региона, в образовательных учреждениях любого уровня важна роль педагога. А сегодня, когда нагрузка на учителей растёт, возникает проблема нехватки общения.

- Не хватает теплоты, подхода. Этими вопросами мы постоянно занимаемся на внутренних совещаниях. Встречаются такие учителя, которые показывают не самые лучшие стороны. С ними трудно найти общий язык, а это прямо сказывается на учебном процессе. К сожалению, такие единичные случаи накладывают отпечаток на все педагогическое сообщество, - заявила политик.

По словам Анны Миньковой, время надежд закончено – наступило время действий. Команда губернатора и сам Вениамин Кондратьев, по мнению его зама, четко ориентирован на социальный блок. Только за прошедший год в Краснодарском крае построили десять школ. В целом за прошедшие 4 года уже появилось 36 новых объектов.

- Как только Вениамин Иванович встал во главе региона, он сразу обратил внимание на острую нехватку мест в образовательных учреждениях, началось экстренное строительство. Это его личный проект. Миграционный поток в край растёт, ежегодно мы принимает по 35 тысяч новых приезжих детей их других регионов страны. Только в первые классы у нас в этом году пошло больше 76 тысяч детей.

Поэтому край одним из первых вошел в федеральную программу, с каждым годом наращивает количество возводимых объектов. Мы ставим перед собой высокие планки и делаем все, чтобы их достичь. Надо понимать, что сегодня средняя школа рассчитана на 1100 мест, ее стоимость составляет около миллиарда рублей. Да цифры огромные, но сегодня есть возможность в бюджете, и мы будем продолжать строить, - заключила Анна Минькова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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