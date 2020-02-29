Экс-футболист «Краснодара» Федор Смолов остался без компенсации за разбитый BMW

29 Февр. 2020 2020-02-29T10:07:50+03:00

Авария произошла в 2018 году в краевой столице

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Мосгорсуд отменил решение Никулинского районного суда Москвы о взыскании с компании «АльфаСтрахование» почти 8 миллионов рублей в пользу футболиста Федора Смолова. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на источник в суде.

Бывшего игрока «Краснодара» также обязали выплатить «АльфаСтрахованию» 3 тысячи рублей компенсации за судебные расходы. Отмечается, что это решение было вынесено еще в конце января.

Напомним, авария произошла ночью 1 августа 2018 года на улице Ставропольской. BMW M5 First Edition стоимостью как минимум девять миллионов рублей на большой скорости вылетел с дороги в районе пересечения с улицей Вишняковой и снес несколько метров ограждений. Спорткар развернуло, и лишь по счастливой случайности никто не пострадал.

Смолова на год лишили прав. При этом форвард возместил ущерб городу в 58 тысяч рублей. Эти деньги пошли на ремонт дорожного ограждения.

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ИСТОЧНИК KP.RU