Кубанские хирурги удалили у женщины гигантскую опухоль

29 Февр. 2020 2020-02-29T11:15:03+03:00

Она росла из нервного корешка, сдавливая спинной мозг и разрушая часть позвонка

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В Краснодаре в клинической больнице №1 прооперировали 56-летнюю пациентку с редким онкологическим новообразованием. Опухоль росла из нервного корешка, сдавливая спинной мозг и разрушая часть позвонка. Новообразование занимало правую половину туловища. Его размер – 35 сантиметров в диаметре, вес – 4 килограмма.

Операция длилась 6 часов. Нейрохирурги выполнили щадящий доступ к спинному мозгу, отделили околопозвоночную часть опухоли, провели резекцию ее заднего компонента и стабилизировали позвоночник специальными шурупами.

- Через две недели пациентку уже выписали из клиники. Опухоль оказалась доброкачественной, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU