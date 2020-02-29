В Усть-Лабинске женщина после ссоры оговорила знакомого

29 Февр. 2020 2020-02-29T12:04:50+03:00

Она обвинила его в краже

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В дежурную часть по Усть-Лабинскому району обратилась 35-летняя местная жительница. Она рассказал правоохранителям, что ее знакомый избил ее, отобрал 10 тысяч рублей и скрылся.

- Информация о противоправном деянии не подтвердилась. Выяснилось, что женщина оговорила своего знакомого после возникшей между ними ссоры, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 306 УК РФ (Заведомо ложный донос). Ей грозит до трех лет тюрьмы.

Напомним, в нацпарке Сочи браконьеры нарвали редких растений на 1,2 миллиона рублей. Нарушители пойманы бдительными инспекторами.

ИСТОЧНИК KP.RU