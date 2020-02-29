2020-02-29T13:22:34+03:00
Общество

На Кубани выбрали «Воспитателя года – 2020»

Теперь Анастасия Быстрюкова будет защищать честь края на Всероссийском конкурсе
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В Краснодарском крае определили «Воспитателя года – 2020». Победителем XVII краевого конкурса профессионального мастерства стала педагог детского сада №41 Анастасия Быстрюкова из Тимашевского района. Она будет защищать честь края на Всероссийском конкурсе.

- За звание лучшего воспитателя состязались 44 педагога со всего региона. Они демонстрировали свой профессионализм и умение работать с детьми: писали сочинение, выступали с мастер-классом, проводили занятия в детских садах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Шесть лидеров вышли в финал и стали лауреатами конкурса. Они представили собственные проекты.

Напомним, гимназия Кубани взяла «бронзу» Всероссийского конкурса «Успешная школа». Она получила грант в размере 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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