В Краснодаре по улице Ярославской на несколько дней перекроют проезд
С 2 по 29 марта автомобилисты не смогут проехать по улице Ярославской с 10:00 до 16:00. В это время здесь будут ремонтировать проезжую часть. Работы выполнит ООО «Северское ДРСУ».
Проезд закроют поквартально на следующих участках:
- от Репина до Гастелло;
- от Гастелло до Можайского;
- от Можайского до Талалихина;
- от Талалихина до Сафонова;
- от Сафонова до Грибоедова.
В пресс-службе администрации Краснодара рекомендуют кварталы объезжать по Нестерова. А вот схема движения общественного транспорта, который следует Ярославской, не изменится.
Напомним, в Краснодаре временно изменят маршрут пяти трамваев и троллейбуса. На перекрестке улиц 40-летия Победы и Московской будут проводить ремонт.
ИСТОЧНИК KP.RU