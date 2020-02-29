В Краснодаре по улице Ярославской на несколько дней перекроют проезд

29 Февр. 2020 2020-02-29T13:55:13+03:00

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С 2 по 29 марта автомобилисты не смогут проехать по улице Ярославской с 10:00 до 16:00. В это время здесь будут ремонтировать проезжую часть. Работы выполнит ООО «Северское ДРСУ».

Проезд закроют поквартально на следующих участках:

- от Репина до Гастелло;

- от Гастелло до Можайского;

- от Можайского до Талалихина;

- от Талалихина до Сафонова;

- от Сафонова до Грибоедова.

В пресс-службе администрации Краснодара рекомендуют кварталы объезжать по Нестерова. А вот схема движения общественного транспорта, который следует Ярославской, не изменится.

Напомним, в Краснодаре временно изменят маршрут пяти трамваев и троллейбуса. На перекрестке улиц 40-летия Победы и Московской будут проводить ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU