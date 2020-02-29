В Отрадненском районе мужчина незаконно зарегистрировал у себя дома приезжих из других государств
Полицейские Отрадненского района установили, что местный житель фиктивно зарегистрировал в своем доме приезжих из других государств.
- 40-летний местный житель не собирался предоставлять четырем иностранным гражданам свое жилище для проживания. Но оформил им временную регистрацию по месту своего жительства, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ (Фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в РФ). Его могут осудить на 3 года.
ИСТОЧНИК KP.RU