29 Февр. 2020 2020-02-29T14:18:12+03:00

В Отрадненском районе мужчина незаконно зарегистрировал у себя дома приезжих из других государств

Теперь ему грозит три года тюрьмы

Изменить размер текста: A A

Полицейские Отрадненского района установили, что местный житель фиктивно зарегистрировал в своем доме приезжих из других государств.

- 40-летний местный житель не собирался предоставлять четырем иностранным гражданам свое жилище для проживания. Но оформил им временную регистрацию по месту своего жительства, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ (Фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в РФ). Его могут осудить на 3 года.

ИСТОЧНИК KP.RU