Отец пропавшей школьницы из Темрюкского района опроверг слухи о ее похищении

29 Февр. 2020 2020-02-29T15:06:06+03:00

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Отец 15-летней школьницы из Темрюкского района опроверг информацию о похищении дочери чеченцами. Мужчина заявил, что они не крали ее для женитьбы.

Напомним, следователи Темрюкского района несколько дней назад установили местонахождение 15-летней девушки, которая 24 февраля ушла из дома, расположенного в переулке Лиманном станицы Голубицкой.

Об исчезновении дочери ее мать сообщила в полицию. Тогда была организована доследственная проверка. Удалось выяснить, что девушка приобрела билет на автобус в Краснодар. Но дальше ее след обрывался.

Вскоре в Сети появилась информация о том, что девочку увезли в Чечню, чтобы жениться на ней. Но когда подростка нашли, она рассказал, что самостоятельно ушла из дома и направилась в один из субъектов РФ.

- 28 февраля в одном из чеченских пабликов появилось видео, на котором отец школьницы опровергает информацию о похищении, - сообщает «КП-Северный Кавказ».

- Про чеченцев дочь ничего не говорила. Следствие сейчас выясняет, кто совершил это преступление. Если кто-то пытается распускать слухи, пускай отвечают за свои слова, - отметил мужчина.

В конце разговора он поблагодарил правоохранителей, которые в кратчайшие сроки нашли его дочь.

ИСТОЧНИК KP.RU