В горах Сочи лавиноопасно

29 Февр. 2020 2020-02-29T16:17:04+03:00

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В течение суток с вечера 29 февраля по 1 марта в горах Сочи выше 1000 метров над уровнем моря возможна слабая лавинная опасность. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта быть осторожными. Не выходить в горы во время снегопада, а при нахождении там - следить за изменениями погоды и избегать склонов крутизной более 30 градусов. При сходе лавины следует укрыться под скалой или за большим деревом.

В случае происшествий звонить с мобильных телефонов по номеру 112.

Напомним, кубанские альпинисты установят флаг Победы на вершине Эвереста. Экспедиция пройдет с 10 апреля по 30 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU