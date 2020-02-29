2020-02-29T16:17:04+03:00
Происшествия

В горах Сочи лавиноопасно

Спасатели рекомендуют быть осторожными
Александра ПОДУШКО
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В горах Сочи лавиноопасноВ горах Сочи лавиноопасноФото: Архив "КП"
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В течение суток с вечера 29 февраля по 1 марта в горах Сочи выше 1000 метров над уровнем моря возможна слабая лавинная опасность. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта быть осторожными. Не выходить в горы во время снегопада, а при нахождении там - следить за изменениями погоды и избегать склонов крутизной более 30 градусов. При сходе лавины следует укрыться под скалой или за большим деревом.

В случае происшествий звонить с мобильных телефонов по номеру 112.

Напомним, кубанские альпинисты установят флаг Победы на вершине Эвереста. Экспедиция пройдет с 10 апреля по 30 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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