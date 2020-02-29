2020-02-29T17:33:53+03:00
Спорт

В центре Краснодара 8 марта состоится женский забег

В нем примут участие около 600 девушек
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрацмя КраснодараФото: администрацмя Краснодара
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В 2020 году в Краснодаре во второй раз пройдет женский забег. В нем примут участие около 600 девушек. Они пробегут дистанцию в 3 километра.

- В стартовый пакет для участниц положили яркую розовую юбку-пачку, а на финише им вручат праздничные подарки. Помимо забега, пройдет развлекательная программа, будут представлены тематические фотозоны, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Забег пройдет по Красной. Старт запланирован на 11:00. Участницы добегут до Горького, где развернутся, и финишируют в районе дома № 20. Регистрация на забег осуществляется на сайте.

Напомним, «Локомотив-Кубань» подписал трехлетний контракт с Евгением Пашутиным. Российский специалист вернулся в Краснодар по ходу сезона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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