Найк Борзов выступит на Масленице в Абрау-Дюрсо
1 марта с 11:00 до 19:00 народные гуляния пройдут на площади Александра II в Абрау-Дюрсо. Здесь отпразднуют «Широкую Масленицу» и попрощаются с зимой.
Гостей ожидают хороводы, конкурсы, подарки, кукольный театр. В детском городке ребята смогут поучаствовать в различных мастер-классах и украсить себя аквагримом.
Будет работать и зона фудкорта, где гости отведают масленичные угощения и блины. На сцене выступит ансамбль казачьей песни «Родня», а также театр огня. После сожгут чучело зимы.
- Специальным гостем на празднике станет Найк Борзов, - сообщили в пресс-службе центра туризма «Абрау-Дюрсо».
ИСТОЧНИК KP.RU