Найк Борзов выступит на Масленице в Абрау-Дюрсо

29 Февр. 2020 2020-02-29T18:09:08+03:00

Также для гостей подготовили конкурсы, подарки, кукольный театр

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1 марта с 11:00 до 19:00 народные гуляния пройдут на площади Александра II в Абрау-Дюрсо. Здесь отпразднуют «Широкую Масленицу» и попрощаются с зимой.

Гостей ожидают хороводы, конкурсы, подарки, кукольный театр. В детском городке ребята смогут поучаствовать в различных мастер-классах и украсить себя аквагримом.

Будет работать и зона фудкорта, где гости отведают масленичные угощения и блины. На сцене выступит ансамбль казачьей песни «Родня», а также театр огня. После сожгут чучело зимы.

- Специальным гостем на празднике станет Найк Борзов, - сообщили в пресс-службе центра туризма «Абрау-Дюрсо».

ИСТОЧНИК KP.RU