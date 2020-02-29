В Краснодаре олимпийский чемпион провел мастер-класс по спортивной гимнастике

29 Февр. 2020 2020-02-29T18:40:23+03:00

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Олимпийский чемпион Алексей Немов провел мастер-класс по спортивной гимнастике в краевом центре. Урок, на котором присутствовали 200 ребят, состоялся в тренировочном центре «Чемпион».

- Когда приезжают спортсмены, за которых болел весь мир, это дает новый импульс развитию гимнастики. У мальчишек и девчонок эта встреча останется в памяти надолго, - сказал министр спорта Андрей Марков.

- В мастер-классе приняли участие и двукратные олимпийские чемпионки Алия Мустафина и Елена Замолодчикова, а также спортсмены Николай Крюков и Эмин Гарибов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, в 2020 году в Краснодаре во второй раз пройдет женский забег. В нем примут участие около 600 девушек. Они пробегут дистанцию в 3 километра.

ИСТОЧНИК KP.RU