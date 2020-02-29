2020-02-29T18:40:23+03:00
Спорт

В Краснодаре олимпийский чемпион провел мастер-класс по спортивной гимнастике

Урок прошел в тренировочном центре «Чемпион»
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
Изменить размер текста:

Олимпийский чемпион Алексей Немов провел мастер-класс по спортивной гимнастике в краевом центре. Урок, на котором присутствовали 200 ребят, состоялся в тренировочном центре «Чемпион».

- Когда приезжают спортсмены, за которых болел весь мир, это дает новый импульс развитию гимнастики. У мальчишек и девчонок эта встреча останется в памяти надолго, - сказал министр спорта Андрей Марков.

- В мастер-классе приняли участие и двукратные олимпийские чемпионки Алия Мустафина и Елена Замолодчикова, а также спортсмены Николай Крюков и Эмин Гарибов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, в 2020 году в Краснодаре во второй раз пройдет женский забег. В нем примут участие около 600 девушек. Они пробегут дистанцию в 3 километра.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре олимпийский чемпион провел мастер-класс по спортивной гимнастике
Найк Борзов выступит на Масленице в Абрау-Дюрсо
В центре Краснодара 8 марта состоится женский забег
В горах Сочи лавиноопасно
Отец пропавшей школьницы из Темрюкского района опроверг слухи о ее похищении
В Отрадненском районе мужчина незаконно зарегистрировал у себя дома приезжих из других государств
В Краснодаре по улице Ярославской на несколько дней перекроют проезд
На Кубани выбрали «Воспитателя года – 2020»
В Сочи продолжаются поиски мальчиков, которых унесло в море
В Усть-Лабинске женщина после ссоры оговорила знакомого
Кубанские хирурги удалили у женщины гигантскую опухоль
Экс-футболист «Краснодара» Федор Смолов остался без компенсации за разбитый BMW
Анна Минькова: «Строительство школ на Кубани – личный проект Кондратьева»
В Краснодаре временно изменят маршрут пяти трамваев и троллейбуса
Кубанские альпинисты установят флаг Победы на вершине Эвереста
Сочи стал пилотной площадкой дискуссионного клуба «Диалог на равных»
Губернатор Кубани предложил оптимизировать жилищное строительство в крае
Полицейским из Адыгеи после драки у караоке-клуба в Белореченске грозит увольнение из органов
ВТБ Пенсионный фонд: сумма взносов по программе Мультибонус выросла в 6 раз
Новый центр потребителей «Россети Кубань» в Краснодаре принял более тысячи человек
«Россети Кубань» приняла в обслуживание 715 бесхозяйных энергообъектов
Начинается прямое авиасообщение между Сочи и Саранском
Банк УРАЛСИБ и АО «УРАЛСИБ Жизнь» запускают программу накопительного страхования жизни «Управляй будущим»
ВТБ отменяет все комиссии в мобильном банке 28 февраля
На Кубани 70 человек проверяют на наличие коронавирусной инфекции
ВТБ Пенсионный фонд увеличил средства на счетах клиентов за пять лет в полтора раза