На улицы Краснодара вышла водооткачивающая техника

29 Февр. 2020 2020-02-29T20:13:41+03:00

Подтопления уже зафиксированы на Российской и бульваре Строителей

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Дождь в краевой столице идет весь день и по прогнозам синоптиков продлится до двух часов ночи 1 марта. Сейчас зафиксировано два локальных подтопления на улице Российской и бульваре Строителей. Туда уже направили водооткачивающую технику.

- Дежурные Центра мониторинга вместе с диспетчерами ЕДДС контролируют ситуацию. Всего для ликвидации подтоплений готовы 20 вакуумных машин, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Специалисты регулярно проводят объезд улиц города. Практически везде сеть ливневой канализации справляется с осадками.

При подтоплении можно обращаться в ЕДДС по тел (861)214-33-36 и 112 (набор по городскому и мобильному телефонам).

ИСТОЧНИК KP.RU