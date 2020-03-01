Вице-президент «Локомотива-Кубани» объяснил причины поражения от «Нижнего Новгорода»

1 Март 2020 2020-03-01T09:40:40+03:00

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«Локомотив-Кубань» прервал впечатляющую победную серию из восьми матчей в Единой лиге ВТБ. На выезде команда Евгения Пашутина уступила «Нижнему Новгороду» со счетом 93:96. Краснодарцы совершили 21 потерю и допустили 11 промахов со штрафной линии, и даже эти ошибки оставляли шансы, но хозяева не упустили победу.

Главный тренер «Локо» Евгений Пашутин отметил, что его команда не выдержала жесткого баскетбола в исполнении «Нижнего».

Об объективных причинах поражения рассказал вице-президент «Локомотив-Кубань» Гинас Руткаускас. Краснодарский клуб делегировал в сборные семь игроков, которые не тренировались с командой более двух недель, провели время в перелетах и работали с другими тренерами. Не все вернулись в хороших кондициях, а часть игроков получила травмы.

- Сегодня играли укороченной ротацией, так как в Нижний Новгород по состоянию здоровья не смогли полететь Дмитрий Кулагин и Владимир Ивлев. Мантас Калниетис играл с травмой. Всё это, конечно, сказалось и на результате матча против «Нижнего». Теперь мы должны оправдать доверие болельщиков в домашнем матче против ЦСКА, к которому будем готовиться уже в привычном графике, а не в таком цейтноте, как к этой игре, - отметил Гинас Руткаускас.

9 марта «Локомотив-Кубань» примет ЦСКА. Матч в «Баскет-Холле» начнется в 15:00.

ИСТОЧНИК KP.RU