В Сочи за сбор краснокнижных растений браконьерам грозит штраф 1,2 млн рублей

1 Март 2020 2020-03-01T11:37:36+03:00

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В Сочинском национальном парке в верховьях реки Кепша у горы Сапун задержали двоих местных жительниц, которые собирали исчезающее растение – иглицу колхидскую, известную также как рускус. Листья рускуса используют для украшения букетов. Нашли браконьеров по многочисленным следам, которые вели от их автомобиля. Увидев инспекторов, женщины пытались скрыться, но им это не удалось.

- Свою вину задержанные признали сразу. По их словам, рускус они рвали в целях перепродажи в цветочные магазины. О том, что растение является краснокнижным, им также было известно, однако угроза большого штрафа ни одну, ни другую не напугала, - сообщают в Сочинском нацпарке.

Добычей женщин стали более 450 веток рускуса, за причиненный ущерб им грозит штраф в размере 1,2 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU