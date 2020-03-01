«Воспитателем года-2020» на Кубани стала педагог из Тимашевского района

1 Март 2020 2020-03-01T11:16:24+03:00

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На Кубани объявили имя победителя профессионального конкурса «Воспитатель года-2020». Им стала педагог детского сада №41 из Тимашевского района Анастасия Быстрюкова. Теперь она представит Краснодарский край на всероссийском конкурсе.

На звание лучшего воспитателя Кубани боролись 44 участника, которые писали сочинения, выступали с мастер-классами, проводили открытые занятие. Шесть финалистов представили свои проекты и обсудили проблемные ситуации из педагогической практики.

- Краевой конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года Кубани» проходит с 2003 года. За все время его участниками стали более 5 000 человек, - отмечают в пресс-службе министерства образования Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU