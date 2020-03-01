Около стадиона «Краснодар» открыли дополнительную парковку для болельщиков

1 Март 2020 2020-03-01T12:07:26+03:00

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В преддверии первого матча 2020 года с «Уфой» около стадиона «Краснодар» появилась еще одна парковка для болельщиков. Она рассчитана на 500 мест и начнет работу с 13:30 1 марта вместе с основной парковкой стадиона на улице Владислава Посадского.

Болельщиков в очередной раз просят не оставлять автомобили на улице Восточно-Кругликовской и в ЖК «Панорама», расположенном по соседству со стадионом. Общая вместимость парковок стадиона превысила 2300 мест.

На улице Владислава Посадского расположены две парковки

- Просим болельщиков не оставлять личные автомобили около жилых домов в микрорайоне по соседству. Специально для посетителей стадиона на улице имени героя Владислава Посадского расположена бесплатная парковка вместимостью 1807 паркомест. Также личный автотранспорт гости стадиона могут оставить на новой парковке вместимостью 500 мест (расположена на противоположной стороне при движении от основной парковки в сторону ул. имени 40-летия Победы), - сообщают в ФК «Краснодар».

ИСТОЧНИК KP.RU