Павел Ливинский обсудил c потребителями села Хлебороб Краснодарского края реконструкцию местной сетевой инфраструктуры

1 Март 2020 2020-03-01T13:07:28+03:00

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Глава группы компаний «Россети» Павел Ливинский во время рабочего визита в Сочи посетил село Хлебороб, где провел встречу с жителями, в ходе которой обсудил комплекс двусторонних мер для повышения качества и надежности электроснабжения потребителей населенного пункта.

Как было отмечено во время общения, указанное село за последние годы динамично развивается и, как следствие, активно прирастает потребление электроэнергии, а с учетом отсутствия в населенном пункте газа и централизованного отопления вопрос повышения надежности энергообеспечения и увеличения необходимой трансформаторной мощности на сегодняшний день стоит более актуально.

- Россети Кубань» готова принять от населения Хлебороба заявки на требуемый объем мощности и провести комплексную модернизацию распределительной электрической сети, что позволит обеспечить каждого потребителя качественной электроэнергией, - сказал во время беседы с жителями Павел Ливинский.

Глава холдинга рассказал, что специалисты провели анализ и разработали перечень мер, включающих в себя строительство новой воздушной линии класса напряжения 6 кВ и новой трансформаторной подстанции мощностью 400 кВа. Реализация данного плана позволит решить задачи по повышению надежности и безопасности электроснабжения в селе Хлебороб.