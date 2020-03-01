2020-03-01T15:13:43+03:00
Общество

В Краснодаре на неделю закроют часть Садового моста

Движение ограничат по ночам
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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С 4 по 11 марта в Краснодаре ограничат движение по Садовому мосту. В эти дни нельзя будет проехать по двум правым полосам в направлении к улице МОПР. Ограничения связаны с профилактическими работами, их будут проводить ночью в интервале с 23 до 5 часов.

- В это время проведут ремонт резиновых компенсаторов деформационных швов, - отмечают в пресс-службе администрации Краснодара.

В профильном департаменте отмечают, что резиновые компенсаторы защищают швы путепровода от внешнего воздействия и помогают продлить срок службы моста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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