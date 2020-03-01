В Краснодарском крае будут искать инвесторов для курортных долгостроев

1 Март 2020 2020-03-01T16:53:00+03:00

Но сначала необходим механизм изъятия земельных участков у собственников

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В Краснодарском крае возьмутся за недостроенные объекты санаторно-курортной отрасли, а также те, которые не используются по назначению. Такие есть практически в каждом муниципалитете на побережье.

В рабочей группе министерства курортов считают, что необходимо изымать землю у нерадивых собственников, опираясь на процедуру, предусмотренную в земельном кодексе, после чего можно начать поиск инвесторов.

– Выполнить эту важную задачу можно только при взаимодействии минкурортов с другими ведомствами – департаментом имущественных отношений, а также департаментом инвестиционной политики и развития малого и среднего бизнеса, – отмечает замминистра курортов Святослав Удинцев.

Власти рассчитывают, что эти меры позволят эффективнее использовать лечебные ресурсы и вовлечь в сервисную сеть новые здравницы.

ИСТОЧНИК KP.RU