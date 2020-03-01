В Сочи не прекращаются поиски подростков, пропавших в море

1 Март 2020 2020-03-01T17:24:07+03:00

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Уже пятые сутки в Сочи продолжается операция по поиску двух восьмиклассников, которых унесло в море, когда они пытались перейти реку Псезуапсе в Лазаревском районе.

- Поиски продолжаются. В поисковых работах задействовано от единой государственной системы 291 человек, 51 единица техники, от МЧС России 31 человек и 10 единиц техники, - сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк. – Работает два катера.

Утром 1 марта поиск проводился с борта вертолета МЧС России, однако через 2 часа после вылета он вернулся на аэродром. До сих пор поиски не принесли результата.

Напомним, 14-летние подростки пропали 25 февраля в Черном море. Они решили перейти реку Псезуапсе по небольшому участку суши, насыпи из гальки, в том месте, где она впадает в море. В тот день в Сочи был сильный ветер, море штормило. Один из ребят пошел вперед, зашел в воду по грудь, поскользнулся и упал. Двухметровая волна накрыла его и отнесла на несколько метров от берега. Друг кинулся его спасать, но и его тоже снесло волной.

ИСТОЧНИК KP.RU