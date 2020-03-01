2020-03-01T18:47:06+03:00
Спорт

Кокорин попал в стартовый состав «Сочи» на матч с «Арсеналом»

Чемпион мира в составе сборной Франции Реми вне заявки
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Фото: ФК "Сочи"Фото: ФК "Сочи"
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Александр Кокорин впервые сыграет в премьер-лиге после освобождения из колонии. Нападающий попал в стартовый состав «Сочи» на игру 20 тура против тульского «Арсенала». Другой новичок «барсов» чемпион мира в составе сборной Франции Адиль Рами в заявку не попал.

Состав «Сочи»: Джанаев, Заика, Новосельцев, Калугин, Мевля, Бурмистров, Цаллагов, Набиуллин, Мостовой, Нобоа, Кокорин.

Состав «Арсенала»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Бауэр, Ткачёв, Лесовой, Чаушич, Костадинов, Луценко.

«Арсенал» находится на седьмой строчке в турнирной таблице, а «Сочи» пока на последнем месте. Матч начнется на стадионе «Фишт» в 19 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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