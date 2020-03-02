Водителей Краснодара будут штрафовать за неоплаченную парковку

2 Март 2020 2020-03-02T07:26:59+03:00

Это коснется только тех мест, где за стоянку авто необходимо заплатить

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Накануне власти Краснодара заявили, что вскоре вернут систему штрафов за уклонения от оплаты парковочного места. Такие машины будут фиксировать фотоловушки.

На обсуждении стратегии развития Краснодара гендиректор ООО «Городские парковки» Дмитрий Передерей заявил, что соответствующие изменения уже внесли в кодекс о правонарушениях.

Теперь в городе создадут административные комиссии, которые будут бороться со злостными неплательщиками. Работа начнется в апреле месяце.

Сумма штрафа пока неизвестна, сейчас в администрации Краснодара разрабатывается тариф. Сегодня в городе есть 227 платных парковок, предназначенных на 7280 машин.

ИСТОЧНИК KP.RU