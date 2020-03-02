Семьям Кубани рассказали о нововведениях в выплате регионального материнского капитала

2 Март 2020 2020-03-02T07:55:09+03:00

Сумма увеличилась, воспользоваться ею можно сразу после рождения ребенка

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Накануне в кубанской столице прошло совещание, на котором работники минтруда и соцразвития региона рассказали о новшествах социальных выплат.

Так, согласно нацпроекту «Демография», в Краснодарском крае действует программа по выплате маткапитала при рождении третьего и последующих детей. Сумма выплат в 2020 году выросла до 129 тысяч 342 рублей. Это на 4 тысячи 735 рублей больше, чем в прошлом году.

Стоит отметить, что воспользоваться деньгами можно сразу после рождения. Их стоит потратить на улучшение жилищных условий, газификацию жилья на территории региона, а также на получение ребенком образования.

– С 2020 года при улучшении жилищных условий на погашение ипотеки их можно направить сразу при рождении малыша, – рассказала начальник отдела организации адресного предоставления льгот и субсидий Наталья Ролик.

К слову, маткапитал выплачивается только из краевого бюджета. В этом году на эти цели выделили более 900 млн рублей, это почти в два раза больше, чем в прошлом.

Кроме того, с этого года изменились условия получения финансовой поддержки нуждающимся семьям при рождении детей. Теперь право получить помощь имеют семьи, средний доход которых не превышается двукратную величину прожиточного минимума, а это 24 тысячи 60 рублей.

Выплаты в размере 10 тысяч 639 рублей продлятся до достижением ребенка трех лет. На эти цели из бюджета региона выделили 6,3 млрд рублей.

За время существования регионального материнского капитала, с 2014 года, им воспользовались более 15 тыс. кубанских семей. Свыше 12,5 тыс. направили средства на улучшение жилищных условий.

ИСТОЧНИК KP.RU