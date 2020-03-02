2020-03-02T08:28:08+03:00
Общество

Погода на Кубани 2 марта: солнечно и почти без осадков

Небольшой дождь ожидается лишь на Черноморском побережье
Виталий КАРНАУХ
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В кубанской столице с моря погоды ожидать не придется.В кубанской столице с моря погоды ожидать не придется.Фото: Виталий КАРНАУХ
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Синоптики регионального гидрометцентра рассказали, чего ожидать кубанцам от погоды в начале недели.

Ночью и утром 2 марта местами в крае ожидается туман, вечером температура воздуха опустится до -2 градусов, днем столбики термометров поднимутся до 13, местами 16 тепла. Ветер при этом 4-9 м/с с порывами до 13 м/с.

Побережье, возможно, зальет небольшой весенний дождь. Температура в темное время суток опустится до 1 градуса, днем же столбики термометров покажут до плюс 12. Ветер восточный, от 6 до 11 м/с, порывы могут достигать 17 м/с.

В кубанской столице с моря погоды ожидать не придется, ведь в Краснодаре дождей 2 марта не предвидится. Ночная температура не опустится ниже минус одного, днем краснодарцев ожидает солнце и прогретый теплый воздух – от плюс 12 до плюс 14 градусов. Ветер ожидается не сильный, 4-9 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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